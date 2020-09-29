Водителя, по вине которого погиб хоккеист из Новосибирска, задержали

22-летний водитель, по предварительной информации, сел за руль нетрезвым. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

22-летнего водителя «Land Rover Evoque», который вез хоккеиста из Новосибирска, Вадима Орехова, арестовали на двое суток. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

— По факту ДТП, которое произошло на улице Аванесова в городе Барнауле, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В результате аварии автомобиль въехал в препятствие, скончался 25-летний пассажир до приезда скорой помощи. По предварительным сведениям, 22-летний водитель мог быть в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан на 48 часов, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователи барнаульского МВД проводят экспертизы и выясняют все подробности аварии.

Напомним, авария, в которой погиб хоккеист, произошла в ночь с 26 на 27 сентября. Вадим Орехов был вратарем команды «Динамо-Алтай». Свою спортивную карьеру он начинал в Новосибирске: окончил хоккейную школу, дебютировал в ХК «Сибирские снайперы».

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