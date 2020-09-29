«Надеюсь, что не отравлюсь»: новосибирцу приготовили чай с ядовитыми тараканами

В Новосибирске парню в кофейне продали чай с тараканами. Фото: предоставлено героем материала

В Новосибирске парень хотел выпить чай в кофейне, но, уже забрав приготовленный напиток, обнаружил там весьма неожиданный ингредиент — нескольких тараканов. В заведении, куда сибиряк вернулся с претензиями, свою вину отрицать не стали. А еще сказали, что насекомые могут быть ядовитыми.

— Недавно купил в одной из кофеен чай «Матча». Брал с собой на вынос, поэтому подали его в стандартном бумажном стакане с пластиковой крышкой. Поскольку со мной за всю мою жизнь никогда ничего подобного не происходило, мне даже в голову не пришло его открывать и проверять. Однако, уже выйдя на улицу и сделав несколько глотков, я почувствовал странный горьковатый привкус. Тогда решил все-таки крышку со стакана снять и посмотреть что там. В напитке плавало несколько маленьких точек — выглядело это очень неприятно. Сначала хотелось верить в лучшее, что мне просто показалось, а в чае плавает только то, что должно быть в его составе, — рассказал КП-Новосибирск читатель Дмитрий. — Но, когда я немного пошевелил трубочкой, чтобы проверить, стало ясно, что мне, увы, не показалось и это были настоящие тараканы. Однако это еще только полбеды: возмущенный, я вернулся в кофейню и продемонстрировал им этот чай по «оригинальному рецепту». И вот тут уже стало интереснее: ко мне подошел местный менеджер, спорить со мной не стал, наоборот, абсолютно спокойно сказал, что в напитке действительно вполне могли оказаться несколько тараканов. Ведь не так давно в заведении их травили, поэтому, есть вероятность, что я чуть было не выпил тех из них, кто как раз отравился этим ядом. В качестве извинения предложили мне вернуть деньги за чай и еще взять пару бесплатных десертов, но я после такого честного признания решил от этого щедрого жеста отказаться.

Сейчас сибиряк планирует обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. По словам мужчины, его беспокоит гораздо больше не сам инцидент, а реакция персонала кофейни, которых произошедшее, судя по всему, абсолютно не удивило.

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