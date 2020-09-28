Пенсионер не может оформить в собственность участок, где живет больше полувека

В Новосибирске пенсионер не может получить в собственность участок, на котором стоит его дом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске пенсионер не может получить в собственность участок, на котором стоит его дом. Сибиряк уже прошел несколько судов, пытаясь оспорить такой отказ от департамента земельных и имущественных отношений города, но пока эти попытки успехом не увенчались. При этом сам пенсионер прожил на этой земле всю свою жизнь, участок находился в пользовании его семьи с 1920 года.

— На этом участке семья моего клиента живет уже практически сто лет, однако сейчас он вынужден через суд доказывать свое право на владение этой землей. Раньше этот участок принадлежал отцу истца, в 90-е годы он скончался, и дом по завещанию перешел в собственность моего клиента и еще одного их родственника. Со временем, конечно, постройка обветшала, и мужчина построил на своей половине участка новый небольшой домик, чтобы перебраться туда. Его он еще оформить не успел. А недавно они с родственником — вторым собственником дома — отправились как раз разбираться со всеми документами, но в департаменте им отказали, аргументировав это тем, что на этом участке находится незарегистрированный вот этот новый дом. Хотя, по сути, это не является основанием для отказа. Ведь по закону, если дом был оформлен в собственность до принятия Земельного кодекса, то участок, на котором, он находится, достается собственнику бесплатно. А тот старый дом был официально оформлен на моего клиента задолго до принятия этого кодекса. И новая постройка тут роли не играет, — рассказал КП-Новосибирск представитель пенсионера, юрист Иван Гончаров.

Получив отказ в мэрии, пенсионер обратился с иском в суд. Но районный и областной суды удовлетворить его отказались. Тогда сибиряк обратился в суд еще раз, уже с кассационной жалобой. Рассматривать ее будут шестого октября на заседании на территории Ленинского районного суда в формате видеоконференции с восьмым кассационным судом города Кемерово. Сам пенсионер искренне надеется, что этот суд наконец поставит точку в этом деле. КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.

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