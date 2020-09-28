Матч «Сибирь» — «Автомобилист» 28 сентября 2020 года: болельщики ликуют и аплодируют хоккеистам

"Сибирь" обыграла "Автомобилист" со счетом 6:4. Фото: https://hcsibir.ru/ru

Матч «Сибирь» — «Автомобилист» 28 сентября 2020 года: рассказываем, как прошла игра. Новосибирские хоккеисты одержали победу в этом домашнем матче.

— Матч окончен со счетом 6:4 в пользу «Сибири». Нашей команде еще предстоит провести четыре домашних поединка в ЛДС «Сибирь», — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Следующая мачт «Сибирь» проведет с командой «СКА» из Санкт-Петербурга. Он состоится в среду, 30 сентября.

Тем временем, преданные болельщики «Сибири» искренне радуются за любимую команду. В комментариях под постом в паблике многие из них написали, что победа была действительно эффектной и пожелали удачи спортсменам в следующих матчах:

— Отличная была игра, красавцы!

— Устроили настоящий шайбопад!

— Наконец-то пошла игра! Удачи ребятам в дальнейшем!

— Просто разобрали «Автомобилист» на запчасти, — пишут люди.

Напомним, несмотря на то, что режим повышенной готовности в Новосибирской области продлили до конца октября, ряд ограничительных мер все же был снят или ослаблен. В частности, спортивные стадионы теперь могут быть заполнены не на 25, а на 50 процентов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Продление режима повышенной готовности в Новосибирске с 28 сентября 2020 года: до какого числа будет действовать, что начало работать

Продление режима повышенной готовности в Новосибирске с 28 сентября 2020 года: рассказываем, чего ждать сибирякам (подробнее).