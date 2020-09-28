Полет МКС над Новосибирском с 28 сентября по 5 октября 2020 года: где и когда ее можно увидеть

МКС будет пролетать над Новосибирском с 28 сентября по 5 октября. Фото: Кадр из документального фильма "ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ МКС"\https://www.youtube.com/channel/UCOcpUgXosMCIlOsreUfNFiA

Полет МКС над Новосибирском с 28 сентября по 5 октября 2020 года: сибиряки смогут даже невооруженным глазом увидеть станцию в небе. Рассказываем, когда и где ее будет лучше всего наблюдать.

— В ближайшие дни каждый вечер можно будет можно наблюдать достаточно яркие и продолжительные пролеты станции, которые к тому же будут примечательны также видимым близким расположения ярких звезд и планет-гигантов, — сообщается в официальной группе Большого Новосибирского планетария Вконтакте.

Подробнее проследить за полетом станции можно на официальном сайте МКС. Максимальную яркость она будет иметь 28, 29, 30 сентября, а также 1 и 3 октября.

Напомним, ранее КП-Новосбирск рассказывала об Анне Кикиной, которая отправится на орбиту через два года. Сибирячка станет единственной женщиной-космонавтом из России на МКС.

КОНКРЕТНО

Когда и где можно будет увидеть МКС над Новосибирском

28 сентября

Восход станции из-за горизонта на западе в 20:35 примерно под ярким Арктуром в созвездии Волопас. Заход в тень на юго-востоке в20:40. Короткий пролет на западе в 22:12.

29 сентября

Восход станции из-за горизонта на западе в 19:48, прохождение под Арктуром, близко с Альтаиром. Заход в тень в восточном направлении в 19:54. Восход станции из-за горизонта на западе в 21:25 примерно под Арктуром. Заход в тень между Альтаиром и Юпитером в 21:27.

30 сентября

Восход станции из-за горизонта на западе в 20:37 под Арктуром. Заход в тень на юго-востоке в 20:42. Короткий пролет на западе близко у горизонта в 22:15.

1 октября

Восход станции из-за горизонта на западе в 19:50 под Арктуром. Заход в тень на юго-востоке в 19:56. Восход станции на западе в 21:27 левее и ниже Арктура, заход в тень правее Юпитера в 21:29.

2 октября

Восход станции из-за горизонта на западе в 20:40 под Арктуром. Заход в тень на юге в 20:44.

3 октября

Восход станции из-за горизонта на западе в 19:53 ниже и правее Арктура. Заход в тень на юго-востоке в 19:59.

4 октября

Восход станции из-за горизонта на западе в 20:42 под Арктуром. Затем под Сатурном и следом заход в тень в 20:46.

5 октября

Восход станции из-за горизонта на западе в 19:55 ниже и правее Арктура, пролет «между» газовыми гигантами: над Юпитером и под Сатурном. Заход в тень на юго-юго-востоке в 20:01.

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