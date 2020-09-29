Погода в Новосибирске на 29 сентября 2020 года: синоптики обещают снег

Синоптики рассказали, когда в Новосибирске выпадет первый снег Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске 29 сентября 2020 года: в город грядет зимний холод, не только резко снизится температура, но и выпадет небольшой снег. Об этом сообщили метеорологи.

— Днем температура воздуха в Новосибирске понизится до +5 — +7 градусов, ночью +5 — +7 градусов. Днем и ночью — осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +4 — +9 градусов, ночью +2 — +7 градусов. Синоптики ожидают, что в отдельных районах будут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Подует северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 17.

По данным сайта «Яндекс. Погода», в первой половине дня ожидается дождь. При этом будет очень холодно: днем всего до +2 градусов.

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