Сибиряк чистил ружье и случайно выстрелил в своего 86-летнего отца

Сын случайно выстрелил из ружья в своего 86-летнего отца. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирской области произошел несчастный случай: сын случайно выстрелил из ружья в своего 86-летнего отца. Пенсионер попал в больницу. Случился инцидент в воскресенье, 27 сентября.

— В гараже дома 55-летний мужчина чистил свое охотничье ружье и в процессе случайно выстрелил в своего 86-летнего отца, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных оргнах.

Пенсионера с огнестрельным ранением в ягодичную область был доставлен в ЦРБ города Купино.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как выпивший 16-летний подросток устроил дебош вместе со своим другом. Полицию вызвала бабушка школьника. По вызову выехали участковый, сотрудник отдела по делам несовершеннолетних и оперативник уголовного розыска. Но школьник никак не хотел успокаиваться, вел себя неадекватно, а потом накинулся на оперативника, стал хватать его за форму, бить по лицу. Сейчас по данному факту проверку будет проводить Следственный комитет.

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