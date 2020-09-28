В Новосибирске столкнулись две иномарки: беременную женщину увезла скорая

В Новосибирске в ДТП пострадала беременная женщина. Фото: "Инцидент Новосибирск"\ https://vk.com/incident_nsk

В Новосибирске в ДТП пострадала беременная женщина. Авария случилась около одиннадцати часов утра сегодня, 28 сентября, в Октябрьском районе города.

— Автомобиль «Фольксваген» ехал по улице Высоцкого в сторону улицы Лазурная, около дома №6 на улице Лазурная он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Сузуки» за рулем которого был 39-летний водитель. В ДТП пострадала 35-летняя пассажирка «Сузуки», — пояснили КП-Новосибирск в ГИБДД по Новосибирску.

Авария случилась в Октябрьском районе города. Фото: "Инцидент Новосибирск"\ https://vk.com/incident_nsk

Как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск», беременную женщину на скорой доставили в больницу. В Госавтоинспеции пояснили, что сибирячка получила ушибы: ее осмотрели врачи и отпустили домой.

Водитель «Фольксвагена» после ДТП сбежал. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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