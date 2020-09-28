Пьяный подросток напал на полицейского под Новосибирском

У полицейского медики диагностировали ушибленные раны правого и левого глаза. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В дежурную часть отдела МВД «Чистоозерный» обратилась бабушка 16-летнего Максима Г. Пожилая женщина просила о помощи. Внук устроил дебош в квартире вместе с другом, школьники выпили и стали очень агрессивными.

— По вызову выехали участковый, сотрудник отдела по делам несовершеннолетних и оперативник уголовного розыска, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах. — Парень никак не хотел успокаиваться, вел себя неадекватно, а потом накинулся на оперативника, стал хватать его за форму, бить по лицу.

У полицейского медики диагностировали ушибленные раны правого и левого глаза, а также ссадины на ноге. Сейчас по данному факту проверку будет проводить Следственный комитет.

Семья, где произошло ЧП, уже не в первый раз попадает в поле зрение полиции. Максима воспитывает бабушка, кроме этого подростка у нее под опекой еще трое несовершеннолетних внуков. Дети достались ей после смерти дочки и зятя. Пенсионерка уже с трудом справляется с воспитанием, а девятиклассник все чаще и чаще попадает в неприятные истории.

— Недавно Максим на мопеде сбил девочку, она получила травмы. Школу прогуливает регулярно. В последнее время стал еще и выпивать, — рассказывают местные жители. — С одной стороны мы все жалеем пенсионерку, ей действительно сложно найти управу на детей. Но ведь они без присмотра скоро совсем уголовниками станут.

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