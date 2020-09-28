Продление режима повышенной готовности в Новосибирске с 28 сентября 2020 года: до какого числа будет действовать, что начало работать

Режим повышенной готовности в Новосибирской области был продлен до 31 октября. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Продление режима повышенной готовности в Новосибирске с 28 сентября 2020 года: режим будет действовать в регионе до конца октября. Тем не менее, сибиряков ждут и некоторые послабления.

— Режим повышенной готовности в Новосибирской области был продлен до 31 октября. Тем не менее, на заседании правительства региона сегодня, 28 сентября, были также одобрены и некоторые изменения по снятию ограничений. В регионе возобновят свою работу молодежные центры, гостиницы, солярии и фитнес-центры, — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Кроме того, теперь сибиряки могут ходить на выставки и концерты, соблюдая вся санитарные требования. А спортивные стадионы теперь могут быть заполнены на 50% от общей вместимости.

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