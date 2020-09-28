«Как он туда залез?»: в Новосибирске парень гулял по крыше метромоста

В Новосибирске на метромосту прохожие заметили человека. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске на метромосту прохожие заметили человека. Фигуру экстремала, сидящего на его крыше, сибиряки засняли на видео.

— Какой-то экстремал покоряет метромост со стороны правого берега, — подписали ролик в паблике Вконтакте «АСТ-54».

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск пообещали прокомментировать этот инцидент позже.

Стоит отметить, что многих сибиряков происходящее равнодушными не оставило. В комментариях под постом подписчики паблика удивились тому, как этот человек вообще смог туда попасть:

— Да он там не один такой.

— Интересно, его за это могут оштрафовать?

— Как он туда залез вообще? — пишут люди.

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