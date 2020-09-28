ВТБ запустил технологию найма персонала на основе искусственного интеллекта

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Технология позволяет реализовать удобный, бесшовный и безбумажный путь для всех участников процесса с момента первичного отклика кандидата на вакансию до фактического оформления кандидата в банк.

В ходе автоматизации подбора внедряется система оценки кандидатов на основе искусственного интеллекта, позволяющая проводить цифровое профилирование должности. Имея в базе профили лучших сотрудников из различных референтных групп, система может строить предиктивные модели эффективности кандидатов в будущем, что позволит банку значимо увеличить качество нанимаемых кандидатов.

За 8 месяцев 2020 года через роботизированную систему нанято более 1000 кандидатов, что составило 35% всех наймов в региональной сети банка.

Ежегодно свыше 4000 сотрудников нанимаются в отделения ВТБ на стартовые позиции. В условиях столь масштабного ежегодного приема сотрудников на массовые позиции роботизация позволила не только улучшить качество процессов по поиску и подбору персонала, но и значительно сократить затраты временных ресурсов на них, ускорив сроки подбора почти в два раза.

В перспективе Skillaz будет интегрирован с внутренней информационной средой ВТБ, что позволит банку выстроить единое цифровое HR-пространство и централизованно решать масштабные задачи по управлению персоналом.

Справка « КП»

Skillaz - российская компания-разработчик интеллектуальных рекрутинговых технологий, лидер российского рынка HR-tech, трансформирующий HR-направления в крупнейших компаниях страны.