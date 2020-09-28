«Утащила вместе с горшком»: новосибирцы ищут герань, которую из подъезда украла пенсионерка

Новосибирцы утверждают, что из их подъезда регулярно воруют цветы. Фото: стоп-кадр

Екатерина Хворостян рассказала КП-Новосибирск, что из второго подъезда дома 1/8 на улице Одоевского постоянно исчезают цветы. На этот раз пропала герань. Жители быстро узнали, кто это сделал: на площадке с растениями установлена камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, как открываются двери лифта, медленно выходит женщина в возрасте, оглядывается по сторонам и проходит на площадку. На следующем кадре сибирячка торопливо возвращается в лифт. В руках у нее герань.

Пока поиски пенсионерки ни к чему не привели.

— Это уже не первый случай. Сначала мужчина украл кактус. Мы его нашли. Он отрицал то, что взял цветок до тех пор, пока мы ему видео не показали. Только тогда отдал растение. При этом у нас даже объявление есть, что ведется съемка, — рассказала КП-Новосибирск Екатерина Хворостян.

Юрист Марина Пьянкова рассказала, что как бы курьезно не выглядела ситуация, но женщину, укравшая герань могут оштрафовать.

— Это можно расценить как мелкое хулиганство. Ей грозит штраф от 500 до 1000 рублей, — прокомментировала ситуацию юрист.

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