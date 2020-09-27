Под Новосибирском грабитель убил 56-летнюю женщину

Следователи собирают улики и разыскивают подозреваемого. Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

56-летняя сибирячка погибла от рук грабителя: об этом сообщили в пресс-службе СКР по Новосибирской области. Трагедия произошла в одном из домов в Искитиме, тело женщины было обнаружено 27 сентября.

Следователи предполагают, что убийство было сопряжено с разбоем или грабежом.

- Возбуждено уголовное дело по п.«з» ч.2 ст.105. Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательной базы,- прокомментировали в ведомстве.

Однако виновного в гибели женщины пока найти не удалось: следователям предстоит выяснить, жертвой чьего нападения она стала.

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