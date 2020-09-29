Новозеландская певица раздела сибирячек в поле ради клипа

Клип новозеландской певицы понравился беременным сибирячкам. Фото: предоставлено Мариной Блум

Девять сибирских девушек разделись ради клипа новозеландской певицы Марина Блум. Концепцию видео на песню «Небеса» писала эпатажная новосибирская художница Ануш, ставшая музой для иностранки.

— Два года назад Ануш приехала в Новую Зеландию, она очень вдохновила меня. Я предложила ей что-нибудь сделать, так и спустя три месяца получился клип о том, как рождается женщина и как она пробуждает женское начало внутри себя, — рассказала КП-Новосибирск Марина Блум.

Саму песню «Небеса» Марина Блум записывала в течении полутора лет. Артистка признается, что для нее это демонстрация вокального дизайна — когда каждый звук, каждая нота и оттенок голоса продуман и сочетается с картинкой клипа. Девушки в нижнем белье не кажутся пошлыми, но вдохновили других сибирячек.

— Я показывала клип и песню знакомым, она особенно понравилась беременным. Мне даже сказали: «Это идеальная музыка для роддома»,— рассказала Марина Блум

Иностранные подписчики певицы похвалили красоту песни и клипа.

— Это похоже на сон, только с вашим прекрасным голосом. Очаровательно, — прокомментировал Колин Хилл.

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