На месте работают специалисты. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

В Новосибирске мертвую женщину нашли на козырьке подъезда многоэтажки. ЧП произошло в Ленинском районе. Видео случившегося появилось в социальных сетях.

— Недвижимое тело лежит на козырьке подъезда 10-этажного дома на улице Серафимовича, — сообщают подписчики группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, скорой помощи и спасатели. В пресс-службе МВД России по Новосибирской области прокомментировали случившееся.

— Очевидцы вызвали полицию, сотрудники сразу же выехали на место происшествия. Сейчас они работают на месте. Известно, что женщина скончалась от полученных травм. Полиция сейчас устанавливает личность погибшей и все обстоятельства произошедшего, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе регионального МВД.

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