В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 72 человека

84 человека вылечились от коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

В субботу, 26 сентября, стало известно, что за сутки еще у 72 человек диагностировали коронавирус. Об этом рассказали в региональном оперштабе Новосибирской области.

— По данным оперативного штаба на утро 26 сентября в регионе зарегистрировано 12 854 случая коронавирусной инфекции (+72 за последние сутки), в том числе у 758 детей, — приводят статистические данные оперштаб.

По обновленным данным за последние сутки 84 человека выздоровели.

— Госпитализированы 20 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом, — уточняют в оперштабе.

По обновленным данным в Новосибирской области было проведено больше 500 тысяч тестов на коронавирус.

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