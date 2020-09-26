В Новосибирске от коронавируса умерли еще три пациента: что о них известно

Еще трое погибли за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН

В субботу, 26 сентября, стало известно, что от коронавируса за последние сутки скончалось еще три человека. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

— Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 63 года и 72 года, и женщина в возрасте 38 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 435 человек, — приводят статистические данные в оперштабе.

Сейчас в реанимации находятся 47 человек, а к аппарату ИВЛ подключено 10 пациентов.

С начала эпидемии зарегистрировано больше 12 тысяч случаев заражения коронавирусом сибиряков. На сегодняшний день больше 11 тысяч уже выздоровели.

Напомним, что в Новосибирске продлили масочный режим до конца октября. В ней нужно будет находиться в общественном транспорте, торговых центрах, магазинах и других общественных местах.

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