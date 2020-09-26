Массовое ДТП на улице Большевистской в Новосибирске: столкнулись 8 машин

На месте работают полицейские и медики. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Массовое ДТП на улице Большевистской в Новосибирске произошло сегодня утром, 26 сентября. Массовое ДТП произошло на улице Большевистская между остановкой «Инструментальный завод» и гипермаркетом «Лента». Очевидцы стали публиковать фото и видео аварии в социальных сетях.
— Наибольшие повреждения получил бордовый седан Toyota Carina, мощный удар которому пришелся в левую сторону. Среди других участников ДТП — седаны Toyota Premio, Subaru Legacy, Mercedes-Benz, внедорожник Toyota Land Crusier Prado, кроссовер BMW, минивэн Honda Odissey, — рассказывают подписчики группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Смотря на фотографии можно обратить внимание на то, что машины разбросало по проезжей части. Из-за этого на дороге начала образовываться пробка в обе стороны.
Сейчас на месте работают сотрудники полиции и скорой помощи. По предварительной информации есть один пострадавший. Все детали ДТП пока что уточняются.
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