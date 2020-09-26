Погода в Новосибирске на 26 сентября 2020 года: синоптики советуют одеваться теплее

Кратковременный дождь пройдет в Новосибирске. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погода в Новосибирске 26 сентября 200 года: в течении дня ожидаются дожди и холодный ветер. Воздух прогреется до +8…+10 градусов.

— В первой половине дня 26 сентября местами ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха +6, +8 С, — сообщают в Западно-Сибирском гидрометцентре. — В области температура воздуха достигнет максимальной отметки +12 градусов.

По данным сайта «Яндекс. Погода» дождь ожидается только утром. Весь день будет стоять пасмурная погода, а воздух прогреется до +9 градусов, ночью +5.

Напомним, что синоптики уже в эти выходные прогнозировали первые заморозки.

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