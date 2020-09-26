Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 26 сентября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Число заболевших перевалило за 12 тысяч. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 26 сентября 2020 года говорит о том, что инфекция пока что не собирается покидать область.

— В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 496 пациентов, — сообщает региональный оперштаб.

За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 67 человек, а выписали из больниц 78.

С начала эпидемии в Новосибирске на 26 сентября коронавирус диагностировали больше, чем у 12 тысяч человек. Среди них было больше 700 детей.

Напомним, что в Новосибирске продолжает действовать масочный режим. Вчера, 25 сентября, стало известно, что сибиряки должны будут носить маску до конца октября. Без нее нельзя появляться в торговых центрах, общественном транспорте, магазинах.

Карта распространения коронавируса.

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