Продление масочного режима в Новосибирске: до какого числа будет действовать

Стало известно, насколько продлят масочный режим в Новосибирске. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Горожан ждет продление масочного режима в Новосибирске: об этом заявили в правительстве Новосибирской области. 25 сентября стало известно, что сибиряки должны будут носить маски до конца октября.

— В Новосибирской области на месяц продляется режим повышенной готовности — необходимо соблюдать требования социального дистанцирования и масочного режима, — сообщили в областном правительстве.

В связи с этим по поручению Губернатора Андрея Травникова органы власти, Роспотребнадзор и полиция продолжат проверки в предприятиях общепита, торговых центрах, магазинах и транспорте. За несоблюдение мер безопасности нарушители будут привлекаться к административной ответственности.

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