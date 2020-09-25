В Новосибирске водитель сбил 7-летнего мальчика и попытался сбежать

Мужчину разыскивает полиция.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Вечером в пятницу, 25 сентября, в селе Каменка «Жигули» сбили 7-летнего мальчика. Произошло это на улице Микрорайон Олимпийской славы. Водитель поспешил скрыться с места аварии.
— За водителем погнался один из очевидцев. Во время погони «Жигули» съехали в кювет, после чего виновник аварии продолжил бегство уже на ногах, — рассказали сибиряки в группе «АСТ-54».
В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что мальчика отправили в больницу, а беглеца ищут.
"Жигули" остались в кювете без своего хозяина.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Напомним, 22 сентября в Новосибирске также ночью иномарка сбила 9-летнего мальчика, перебегавшего дорогу.
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