В Новосибирске водитель сбил 7-летнего мальчика и попытался сбежать

Мужчину разыскивает полиция. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Вечером в пятницу, 25 сентября, в селе Каменка «Жигули» сбили 7-летнего мальчика. Произошло это на улице Микрорайон Олимпийской славы. Водитель поспешил скрыться с места аварии.

— За водителем погнался один из очевидцев. Во время погони «Жигули» съехали в кювет, после чего виновник аварии продолжил бегство уже на ногах, — рассказали сибиряки в группе «АСТ-54».

В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что мальчика отправили в больницу, а беглеца ищут.

"Жигули" остались в кювете без своего хозяина. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Напомним, 22 сентября в Новосибирске также ночью иномарка сбила 9-летнего мальчика, перебегавшего дорогу.

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