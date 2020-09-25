На Бердском шоссе столкнулись два грузовика и легковушка: есть пострадавший

Из-за аварии возникла пробка длиной 13 километров. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Вечером в пятницу, 25 сентября, на Бердском шоссе растянулась пробка в 13 километров. Там произошло тройное ДТП: грузовик «Исудзу» врезался в «ГАЗель», которую, отбросило в двигавшуюся впереди «Тойоту». Машины заняли собой все полосы на дороге.

Пострадал водитель грузовика. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В ГИБДД по Новосибирской области рассказали, что в ДТП пострадал водитель грузовика. На месте работали «скорая помощь» и МЧС.

— На Бердском мосту столкнулись три автомобиля, которые ехали в попутном направлении. Есть пострадавший — водитель «Исудзу». Его возраст и характер травм пока не известны, — сообщил КП-Новосибирск старший госинспектор отделения пропаганды ГИБДД по НСО Артем Аверин.

пробка растянулась до остановки "Нижняя Ельцовка". Фото: "2Гис".

— Стоим на Мешалкина. Просто стоим.

— Там можно проехать, но каждый останавливается, чтобы сфотографировать аварию, вот и не движемся, — рассказывают очевидцы.Авария спровоцировала пробку в несколько километров

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