«В школе - бомба»: в Новосибирске четвероклассник отправил учительнице сообщение с угрозой

Полицейские нашли того, кто отправил учителю сообщение с угрозой. Фото: архив КП
В Ленинском районе Новосибирска в школе №20 произошло ЧП. Четвероклассник отправил учителю смс с угрозой: «В вашей школе бомба». Об этом руководство школы тут же сообщило в правоохранительные органы.
На место приехали полицейские и эвакуировали всех из здания. В школе на тот момент было порядка 30 человек. Инцидент произошел 22 сентября.
Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.
Взрывного устройства в школе обнаружено не было, а вот виновник переполоха напротив был найден.
Кстати, сам мальчик не отрицает, что устроил такую выходку.
Известно, что четвероклассник на учете в ПДН не состоит. Какое наказание его ждет, пока неизвестно.
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