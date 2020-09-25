«В школе - бомба»: в Новосибирске четвероклассник отправил учительнице сообщение с угрозой

Полицейские нашли того, кто отправил учителю сообщение с угрозой. Фото: архив КП

В Ленинском районе Новосибирска в школе №20 произошло ЧП. Четвероклассник отправил учителю смс с угрозой: «В вашей школе бомба». Об этом руководство школы тут же сообщило в правоохранительные органы.

На место приехали полицейские и эвакуировали всех из здания. В школе на тот момент было порядка 30 человек. Инцидент произошел 22 сентября.

Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.

Взрывного устройства в школе обнаружено не было, а вот виновник переполоха напротив был найден.

Кстати, сам мальчик не отрицает, что устроил такую выходку.

Известно, что четвероклассник на учете в ПДН не состоит. Какое наказание его ждет, пока неизвестно.

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