В рамках Декады пожилого человека ветеранам Великой Отечественной войны вручат бесплатные продуктовые наборы

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В Новосибирской области будет собрано 14 000 продуктовых наборов. Их получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и несовершеннолетние узники фашистских лагерей. Работники органов социальной защиты и волонтеры доставят продуктовые наборы по адресам.

- Сегодня при поддержке волонтерского корпуса региона мы приступаем к формированию наборов, куда войдут по 10 позиций продуктов питания длительного хранения, в том числе крупы, консервы, мука, подсолнечное масло, кондитерские изделия и другие товары, - рассказала об акции заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Лада Шалыгина.

Директор компании «Магнит» в Сибирском округе Алена Рыбалко рассказала, что в апреле текущего года розничная сеть запустила программу #МагнитЗабота. Цель акции - оказание помощи социально незащищенным гражданам в условиях пандемии. Компания в сотрудничестве с региональными администрациями предоставила порядка 250 тысяч бесплатных продуктовых наборов в 11 регионах России. В Сибирском федеральном округе Новосибирская область - первый регион, где стартует акция.

В сложный для экономики период борьбы с пандемией министерство труда и социального развития Новосибирской области совместно с некоммерческими и благотворительными организациями предлагает жителям региона необходимую помощь.