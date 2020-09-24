«Ужасное зрелище! Ее зажало внутри»: в Новосибирске фельдшер «скорой» пострадала в ДТП с фурой

«Скорая» залетела под фуру. Фото: ГИБДД Новосибирска

В четверг, 24 сентября, в Новосибирске произошло ДТП. У дома №77 на улице Ипподромская столкнулись автомобиль «скорой помощи» и фура. Удар пришелся на сторону, где сидел фельдшер. Медика с травмой ноги госпитализировали в больницу.

— Ужасное зрелище! Ее зажало внутри, — написали очевидцы в группе «АСТ-54».

— «Скорая» ехала по улице Ипподромская со стороны улицы Народная в сторону улицы Кропоткина, у дома №77 столкнулся со стоящим припаркованным грузовиком, который стоял у края проезжей части, — рассказали в ГИБДД Новосибирска.

Пострадала фельдшер, которая ехала впереди. Фото: ГИБДД Новосибирска

Очевидцы утверждают, что фура стоит там уже не первый день.

— Эта фура со вчерашнего дня стоит, мешает только, если бы не грузовик, ничего бы не было, нашел, где встать, — возмутились очевидцы.

Сейчас проводится проверка, полицейские устанавливают детали аварии. По предварительной информации, причиной столкновения могли стать плохие погодные условия. В Новосибирске второй день идет дождь.

В ГИБДД обратились к водителям. Из-за ухудшения погоду автомобилистов просят быть внимательными: соблюдать дистанцию и правильно выбирать скоростной режим.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru