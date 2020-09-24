«Что вы творите? Я плакал»: новосибирские хоккеисты обыграли команду из Санкт-Петербурга

Новосибирцы обыграли СКА из Санкт-Петербурга. Фото: ХК «Сибирь»

В очередном матче Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» в Санкт-Петербурге победила СКА. Игра прошла 23 сентября в в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 4:1.

Уже на 7-й минуте Ефим Гуркин с передач Никиты Шашкова и Евгения Чесалина забросил шайбу противнику. В середине периода в ворота новосибирцев был назначен буллит, который реализовал Иван Морозов. Счет стал равным. В начале второго периода Евгений Чесалин забил вторую шайбу в ворота питерцев. В конце периода Юусо Пуустинен увеличил преимущество новосибирцев, а на 55-й минуте оформил дубль.

Ворота защищал Харри Сятери.

СКА является одним из сильнейших клубов страны.

Болельщики порадовались за команду.

— Что вы творите? Я плакал, — написали они в соцсети.

— Ребятушки, так держать! Не расслабляйтесь.

— Не может быть! «Сибирь» обыграла одну из сильнейших команд.

В комментариях болельщики устроили небольшой спор. Дело в том, что на лед вышел не основной состав питерской команды, а молодежный.

— Детей обыграли, радуйтесь, — прокомментировали они.

Но большая часть фанатов «Сибири» поздравила игроков с достойной победой на льду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru