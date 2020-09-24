Погода в Новосибирске на 24 сентября 2020 года: синоптики советуют утепляться

В Новосибирске будут дожди и холодно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Погода в Новосибирске 24 сентября 2020 года: в течение дня синоптики обещают дожди. Воздух прогреется до 8-10 градусов.

Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

—Впервой половине дня ожидается временами дождь, ветер юго-западный 8-13 метров в секунду, температура воздуха составит +7, +9 градусов. Ближе к обеду столбик термометра поднимется до 10 градусов, местами до 12 градусов. В течение дня будут небольшие дожди. Ветер в некоторых районах региона может усилиться до 18 метров в секунду, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По данным сайта «Яндекс», утром будет +8 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +9 градусов, а к вечеру опустится до +7 градусов.

В МЧС по Новосибирской области предупредили о сильных ветрах: ночью до 20 метров в секунду, днем до 18 метров в секунду.

Напомним, синоптики прогнозировали, что в Новосибирске похолодание и первые заморозки.

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