Погода в Новосибирске на 24 сентября 2020 года: синоптики советуют утепляться

В Новосибирске будут дожди и холодно.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Погода в Новосибирске 24 сентября 2020 года: в течение дня синоптики обещают дожди. Воздух прогреется до 8-10 градусов.
Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.
—Впервой половине дня ожидается временами дождь, ветер юго-западный 8-13 метров в секунду, температура воздуха составит +7, +9 градусов. Ближе к обеду столбик термометра поднимется до 10 градусов, местами до 12 градусов. В течение дня будут небольшие дожди. Ветер в некоторых районах региона может усилиться до 18 метров в секунду, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
По данным сайта «Яндекс», утром будет +8 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +9 градусов, а к вечеру опустится до +7 градусов.
В МЧС по Новосибирской области предупредили о сильных ветрах: ночью до 20 метров в секунду, днем до 18 метров в секунду.
Напомним, синоптики прогнозировали, что в Новосибирске похолодание и первые заморозки.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru