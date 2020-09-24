Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 24 сентября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Количество заболевших стало значительно меньше по сравнению с выздоровевшими. Фото: архив КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 24 сентября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 467 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 65 человек, выздоровели 92 пациента.

Сейчас в реанимацию госпитализированы 38 человек, не могут самостоятельно дышать, и подключены к аппарату ИВЛ 9 пациентов.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 12 652 человек, в том числе у 744 детей, при этом выздоровели 11 537 пациентов, скончались 425 человек.

Режим повышенной готовности, который должен был действовать до конца сентября, планируют еще продлить. В региональном правительстве обсуждают вопрос об отмене ограничительных мер: разрешить гастроли, больше зрителей пускать на стадион, работу соляриев и гостиниц. Точная дата пока не определена.

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