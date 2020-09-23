В Новосибирске 20-летняя девушка сбила подростка на «зебре»: мальчик ударился головой

Девушка сбила подростка на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД Новосибирска

В среду, 23 сентября, в Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП. У дома №8 на улице Ельцовская 20-летняя девушка на «Киа» сбила 17-летенего подростка. В это время он переходил дорогу по «зебре». Об этом рассказали в ГИБДД Новосибирска.

— Сибирячка ехала со стороны улицы Владимировская в сторону улица Холодильная. В результате данного случая подросток обратился в лечебном учреждении с ушибами и ссадинами головы, правого локтевого сустава, — сообщили в ведомстве.

Полицейские проводят проверку, устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомним, 22 сентября в Советском районе Новосибирска грузовик наехал на мужчину в возрасте. Колесо машины раздробило стопу пешехода. От полученных травм он умер на дороге.

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