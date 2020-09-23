Губернатор Андрей Травников поручил разработать систему, которая сделала бы госуслуги доступнее для сибиряков

Андрей Травников призвал бороться с коррупцией и сделать госуслуги доступнее. Фото: Влад КОМЯКОВ

В среду, 23 сентября, прошло заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Новосибирской области под руководством губернатора Андрея Травникова. Там глава региона сделал важное заявление:

- Если начинать формировать отношение нетерпимости к проявлениям коррупции, то как раз у наших предпринимателей. Мы видим, что общее недовольство есть, а конкретных обращений, жалоб и фактов нет. Но мы понимаем, что самый лучший способ борьбы с негативными проявлениями – это показательные примеры, – отметил Андрей Травников.

Доклад о коррупционных проявлениях, связанных с навязыванием платных товаров, работ, услуг третьих организаций государственными органами или органами местного самоуправления, представил генеральный директор МАРП Юрий Бернадский. Так, по итогам проведенного в 2019 году социологического исследования по оценке уровня коррупции в Новосибирской области, главными причинами осуществления «скрытых» платежей, по мнению респондентов являются: ускорение процесса получения необходимых документов; обход невыполнимых и противоречивых требований законодательства или регулирующих органов; обход обременительных для организаций требований законодательства.

После озвученых данных Андрей Травников обратился к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Новосибирской области, Новосибирской городской торгово-промышленной палате, Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий и призвал взять на себя обязательства по выявлению подобных фактов. Также губернатор поручил министерству экономического развития региона проработать вопрос ведения аналитики, позволяющей ответить на вопрос, какие государственные органы создают структуры, чьи платные услуги, работы, товары затем навязываются организациям и гражданам.

«Второе конкретное предложение. Все эти структуры, к которым отправляют за навязываемыми услугами, зачастую действуют открыто. Необходимо провести определенную аналитику – в каких сферах у нас процветают такие услуги. Какие государственные надзорные органы чаще всего подобные структуры создают. Мы могли бы пригласить на заседание комиссии руководителей подобных органов и послушать, что они делают, чтобы государственные услуги стала более понятными и доступными для граждан, – подчеркнул Губернатор.

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