Пробки в Новосибирске 23 сентября 2020 года: из-за сломанного светофора трудно проехать по Бердскому шоссе

На Бердском шоссе водители встали в пробку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пробки в Новосибирске 23 сентября 2020 года: затруднено движение на Бердском шоссе у разъезда Иня в сторону центра города. Как сообщают водители, там сломался светофор.

— Он постоянно горит «красным», — пишут автомобилисты в «2ГИС».

Затор растянулся на несколько километров.

На разъезде Иня сломался светофор. Фото: «2ГИС»

— Как же бесит! — злятся водители в пробке.

Также новосибирцы предупреждают водителей, которые только подъехали к светофору и не понимают, что происходит.

— Светофор не работает, не ждите, едьте дальше, — пишут они в «2ГИС».

Также небольшая пробка собирается на соседней полосе в противоположную сторону на выезд из Новосибирска.

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