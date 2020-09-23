Пробки в Новосибирске 23 сентября 2020 года: из-за сломанного светофора трудно проехать по Бердскому шоссе

На Бердском шоссе водители встали в пробку.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Пробки в Новосибирске 23 сентября 2020 года: затруднено движение на Бердском шоссе у разъезда Иня в сторону центра города. Как сообщают водители, там сломался светофор.
— Он постоянно горит «красным», — пишут автомобилисты в «2ГИС».
Затор растянулся на несколько километров.
На разъезде Иня сломался светофор. Фото: «2ГИС»
— Как же бесит! — злятся водители в пробке.
Также новосибирцы предупреждают водителей, которые только подъехали к светофору и не понимают, что происходит.
— Светофор не работает, не ждите, едьте дальше, — пишут они в «2ГИС».
Также небольшая пробка собирается на соседней полосе в противоположную сторону на выезд из Новосибирска.
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