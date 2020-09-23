«Что это за странное пятно на виске?»: онкологи за минуту вылечили рак у 102-летней пациентки

Онкологи вылечили рак у 102-летней пациентки. Фото: пресс-служба онкодиспансера

Врачи новосибирского онкодиспансера за минуту вылечили рак у 102-летней пациентки. Родные вовремя заметили необычное пятно на виске пожилой женщины и обратились за помощью к медикам.

На процедуру понадобилось не больше минуты. Фото: пресс-служба онкодиспансера

— У женщины диагностировали базальноклеточныи рак кожи. Базалиома небольшая, не более 2 сантиметрах. Для лечения мы использовали метод криодеструкции. Этот метод лечения не требует госпитализации, не является болезненным, а реабилитация заключается лишь в обработках ранки хлоргексидином, — рассказал доктор Игорь Хадагаев.

Рак пенсионерки лечили современным методом. Фото: пресс-служба онкодиспансера

По словам врача, ранка затянется у пожилой женщины за три недели. После процедуры у пенсионерки останется лишь маленький рубец на лице. Однако в дальнейшем следует внимательно наблюдать за родинками, пигментными пятнами.

Справка КП

Криодеструкция — это способ удаления измененных, патологических тканеи на коже путем низкой температуры, использования жидкого азота. При воздействии азота на опухоль происходит разрушение элементов на клеточном уровне. У жидкого азота максимальная температура охлаждения достигает -195,8 градусов. На процедуру уходит не больше минуты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru