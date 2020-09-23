В Новосибирске отремонтировали перекресток на улице Большой: что изменилось для водителей

Улица Большая стала удобнее для новосибирцев. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Улица Большая – одна из самых проблемных для новосибирских водителей, особенно на участке от дома № 367/1 до дома № 582/1. Вот почему казалось бы всего 500 метров магистрали доставляли массу непрятностей:

- На этом участке сложный перекрёсток, на котором очень интенсивное движение. Раньше здесь было по одной полосе в каждую сторону, и в этом «бутылочном горлышке» собирались большие пробки, особенно в утренние и вечерние часы, - объяснил мэр Анатолий Локоть.

И вот теперь, наконец-то, сибиряки могут порадоваться: этот участок дороги отремонтировали. Теперь там по две полосы в каждом направлении: и это не только избавило водителей от пробок, но и снизило количество ДТП

- Об этом свидетельствует статистика ГИБДД, - подчеркнул глава города. - Следующим будет реконструирован почти километр дороги до Колыванского кольца – все конкурсные процедуры уже завершены, подрядчик готов приступить к подготовительным работам. Мы внимательно следили за ходом строительства. Сами подрядчики тоже ответственно подходят к качеству выполнения работ, потому что есть гарантийные обязательства.

На втором этапе дорожники отремонтируют участок улицы Большой от дома № 582/1 до Колыванского кольца: его протяженность - 930 метров. Проезжая часть здесь также будет расширена с двух до четырёх полос, потоки разделят бетонно-парапетным ограждением. Все работу завершатся в 2022 году и обойдутся в 237,9 миллиона рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

11 дорог протяженностью 19,64 километра будут отремонтированы в 2020 году в Новосибирске по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

1,28 миллиарда рублей будет потрачено на эти цели

30 дорожных объектов общей стоимостью 192,56 млн рублей будет обновлено по муниципальной программе в 2020 году

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