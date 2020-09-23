«Красотища!»: в Новосибирске после дождя появилась двойная радуга

Над Новосибирском появилась двойная радуга. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

В среду, 23 сентября, в Новосибирске после дождя появилась двойная радуга. Разноцветная арка раскинулась над городом, так что ее было видно во многих районах города. Сибиряки начали делиться в соцсетях фотографиями радуги на небе. Разноцветную дугу видно даже за пределами Новосибирска.

Ее было видно в разных частях города. Фото Дмитрий Джанкова

— Красотище! Я ее своими глазами ее на улице видела, — прокомментировали новосибирцы необычное явление.

Новосибирцы активно делились снимками разноцветной дуги в соцсети. Фото: «АСТ-54»

Для Новосибирска двойная радуга — не редкость. Последний раз новосибирцы видели двойную дугу в июне. Тогда жители города также активно делились снимками в соцсети. Как правило, она появляется сразу после дождя. По прогнозам синоптиков, осадки будут сопровождать нас до конца недели. Спасатели предупредили, что в ближайшие дни усилится ветер до 20 метров в секунду.

Жители города восхитились необычным явлением. Фото: «АСТ-54»

Особенно эффектно радуга смотрелась на фоне грозового неба. Фото: «АСТ-54»

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