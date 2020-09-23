«Бил до потери сознания»: новосибирец выкрал трехлетнего сына у многодетной мамы

Многодетная мама Валентина Овсянникова пытается вернуть в семью своего трехлетнего сына. Фото: семейный архив

Многодетная мама Валентина Овсянникова пытается вернуть в семью своего трехлетнего сына. Дело в том, что малыша выкрал собственный отец, с которым женщина развелась год назад, сообщает издание «Сибкрай.ru».

Причиной для развода стали побои. Мужчина избивал не только супругу, но и двоих ее детей от первого брака.

Супруги расстались, а женщина подала в суд, чтобы он определил, где будет жить их совместный ребенок.

18 октября 2019 года мужчина, не дожидаясь решения суда, выкрал ребенка у бывшей.

— Я обращалась и в полицию, и в опеку, и в ПДН, но мне сказали, что нужно дождаться решение суда. На данный момент отец такой же законный представитель, как и мама, и никто не может у него силой отобрать сына, — рассказала Валентина.

Суд Валентина выиграла, но добровольно бывший муж отказался отдавать ребенка. Судебные приставы долгое время не могли найти малыша.

Проследив за отцом, ребенка нашли в частном детском садике. С помощью сотрудников ГБР, ОМОНа и представителей опеки Валентине удалось забрать ребенка.

Но бывший муж решил бороться за сына: он подал апелляционную жалобу в Новосибирский областной суд, который решил провести ребенку психико-педагогическую экспертизу. Эксперты решили, что ребенку лучше быть с папой, ведь он уже прожил с ним год. То, что отец состоит на учете в наркологическом диспансере и фактически похитил у матери и удерживал насильно ребенка — экспертов почему-то не смутило.

Ближайшее заседание назначено на 24 сентября.

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