ЭЛСИБ увеличил портфель заказов от энергокомпаний до 7,6 млрд рублей

Фото: sibgenco.online

Руководство предприятия объяснило показатели получением заказов по федеральной программе модернизации генерирующих объектов (ДПМ-2), а также модернизацией заводом собственного производства.

- ЭЛСИБ - крупный производитель оборудования для генерирующих предприятий - ТЭС, ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, АЭС в этом году увеличил портфель заказов на 1,6 млрд рублей - до 7,6 млрд рублей. Об этом 22 сентября в ходе пресс-тура на завод, - рассказал генеральный директор НПО ЭЛСИБ Дмитрий Безмельницын. Около половины суммы портфеля заказов приходится на 15 турбогенераторов - это основная продукция завода. Всего сейчас в работе 202 единицы продукции, включая гидрогенераторы и крупные электрические машины.

По итогам 2020 года завод ожидает рост выручки и чистой прибыли на уровне 40% - до 3,3 млрд рублей и 72 млн рублей соответственно.

Дмитрий Безмельницын (на фото справа) считает, что ЭЛСИБ обеспечен заказами на 30 лет вперед. Фото: sibgenco.online

- Позитивная динамика началась еще в 2019 году, когда ЭЛСИБ увеличил объем заказов сразу в 4 раза. Один из факторов роста заказов - размещение на заводе заказов предприятий-участников ДПМ-2 - федеральной программы модернизации генерирующих объектов в 2022-2031 годах, - пояснил Дмитрий Безмельницын. Впрочем, есть высокий спрос на энергооборудование и помимо ДПМ-2: в энергетике накопился износ, на ряде станций генераторы выработали свой ресурс, подчеркнул гендиректор.