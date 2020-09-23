Не заметила в темноте: под Новосибирском кроссовер насмерть сбил пенсионера

Под Новосибирском пенсионер попал под колеса кроссовера. Фото: ОГИБДД

В среду, 23 сентября, под Новосибирском, по пути из Криводановки 55-летний водитель «Nissan Juke» сбил 66-летнего мужчину. От полученных травм пенсионер умер на дороге до приезда врачей «скорой». Об этом рассказали в областном ГИБДД.

Обстоятельства аварии устанавливают полицейские. Фото: ОГИБДД

— Это произошло около полуночи. Кроссовер наехал на мужчину на 8 километре автодороги из села Криводановка в направлении Новосибирска. Обстоятельства аварии устанавливаются, сотрудниками полиции проводится доследственная проверка. У погибшего пешехода отсутствовали световозвращающие элементы на одежде, — сообщили в ведомстве.

Напомним, накануне, 22 сентября, в Новосибирске грузовик наехал на мужчину и раздавил стопу пешехода. От полученных травм сибиряк у мер на месте. По словам водителя, мужчина переходил дорогу на красный свет.

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