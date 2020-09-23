График работы новосибирского зоопарка с 23 сентября 2020 года: как работают кассы, когда можно посмотреть на зверей

График работы новосибирского зоопарка изменится с 23 сентября. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Стал известен график работы новосибирского зоопарка с 23 сентября 2020 года. Теперь посетители будут смотреть на зверей на час меньше.

— В связи с сокращением продолжительности светового дня с 23 сентября 2020 года изменяется время работы зоопарка: с 9 до 20 часов. Кассы прекращают работу в 19:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход, — сообщили в официальной группе.

Напомним, зоопарк возобновил свою работу с 24 июня. Уже возобновили свою работу кафе и большая часть аттракционов. Но до сих пор закрыты павильоны, а всем посетителям нужно соблюдать масочный режим и держать социальную дистанцию.

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