В Новосибирске больше тысячи дольщиков могут попасть в спор между застройщиками

Дольщики могут стать третьими лицами в судебном споре. Фото: «Новая Сибирь»

Больше 7 лет в Новосибирске длится спор между двумя группами компаний: той, что возводит жилой комплекс на остановке «Горская», и бывшим владельцем земли. Теперь в их судебные тяжбы могут попасть около 1200 дольщиков.

— Арбитражный суд Новосибирской области уже привлек 2 дольщиков и поручил подготовить остальных. Ранее суд запретил регистрировать сделки с квартирами в домах, построенных на бывшей земле. Сегодня дольщики домов, которые находятся в высокой степени готовности или уже сданы, ограничены в своих правах, — сообщает издание «Новая Сибирь».

В 2013 году экс-владелец земельного участка отдал его на торги, чтобы погасить долг за кредит. Несколько лет спустя директор группы компаний добивался через суд отмены тех сделок. Теперь он решил привлечь к суду не только компанию, которая якобы незаконно строит жилой комплекс, но и всех дольщиков. Однако застройщик считает такое поведение недобросовестным.

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