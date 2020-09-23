Второй адепт лже-Христа Виссариона проведет под стражей 2 месяца

Сторонника Виссариона отправили под стражу на 2 месяца. Фото: стоп-кадр.

В среду, 23 сентября, арестовали еще одного сторонника лже-Христа Виссариона. Под стражу на 2 месяца отправили Вадима Редькина.

— Постановлением Центрального районного суда в отношении обвиняемого Вадима Редькина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 22 ноября 2020 года, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Центрального районного суда.

Сам осужденный был с таким решением не согласен.

— Это бесчеловечно, — заявил Редькин.

Напомним, лидера религиозной секты «Церковь последнего завета» и его сторонников задержали 22 сентября в Красноярске. Их привезли в Новосибирск на вертолетах. Сектантам должны предъявить обвинение сразу по нескольким статьям, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Утром 23 сентября под стражу заключили Владимира Ведерникова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Адепта лже-Христа Виссариона отправили под стражу на 2 месяца

Об этом стало известно в Центральном районном суде (подробнее)

Главу «Церкви последнего завета» Виссариона и его задержанных сподвижников везут в Новосибирск

Их арестуют в ближайшее время (подробнее)

«Появились двое недовольных, сочиняют все!»: лже-Христос Виссарион выступил на суде с пламенной речью

Сергей Тороп, который считает себя мессией, может несколько месяцев провести в СИЗО. Суд решит его судьбу завтра с утра (подробнее)