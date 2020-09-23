Адепта лже-Христа Виссариона отправили под стражу на 2 месяца

Решение об аресте суд вынес сегодня утром. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В среду, 23 сентября, под стражу отправили Владимира Ведерникова, одного из сторонников Виссариона, лидера «Церкви последнего завета».

— Постановлением Центрального районного суда в отношении обвиняемого Ведерникова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 22 ноября 2020 года, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Центрального районного суда.

Остальным задержанным мера пресечения еще избирается.

Напомним, основателя религиозной секты и его адептов задержали 22 сентября в Красноярске. На вертолетах их доставили в Новосибирск. Им планируется предъявить обвинение сразу по нескольким статьям, среди которых «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».

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