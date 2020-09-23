В Новосибирске мама школьника отсудила 230 тысяч за то, что сына избил 11-летний чемпион по тхэквондо и кикбоксингу

Мальчику сломали позвоночник в школьной драке. Фото: личный архив/кадр с сервиса Google Maps.

Суд поставил точку в истории, которая произошла с четвероклассником в новосибирской школе. Напомним, мальчика на перемене после второго урока побил одноклассник - 11-летний чемпион по кикбоксингу и тхэквондо. После драки ребенок отсидел еще несколько уроков, а дома уже не мог встать с кровати: врачи диагностировали у него перелом трех позвонков.

Мама пострадавшего мальчика подала в суд на школу, и служители Фемиды встала на сторону семьи:

- Школа должна будет выплатить 230 тысяч рублей рублей в качестве компенсации морального вреда, - рассказал юрист Станислав Холманских, защищавший семью в суде.

Приговор в законную силу еще не вступил: школа может обжаловать его в течение месяца.

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