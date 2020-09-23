Блондинка хочет реванш: экс-начальница участковых Устинова подала апелляцию, чтобы вернуться на службу

Бывшая начальница участковых ГУВД НСО подала апелляционную жалобу в суд. Фото: соцсети.

Бывшая начальница новосибирских участковых Елена Устинова спустя месяц решила оспорить решение суда. В августе Калининский районный суд отказался восстановить ее по службе.

— 21 сентября 2020 года от истца Устиновой Е. А. поступила апелляционная жалоба на решение суда от 17 августа 2020 года. Тогда ей было отказано в восстановлении на работе, взыскании денежного содержания за период вынужденного прогула и компенсации морального вреда, — сообщили в пресс-службе Калининского районного суда.

Напомним, майора Устинову после того, как в соцсети попали записи голосовых сообщений из WhatsАpp. На них она отдавала приказы штрафовать поголовно всех, кто вышел на улицу в период самоизоляции. В июле Устинова обратилась в суд, потребовав признать ее увольнение незаконным.

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