«Отдайте, он наш друг!»: сибирячка нашла на улице пса и требует 10 тысяч с его хозяев

Сеня - помесь чи-хуа-хуа и джек-рассел-терьера. Фото: предоставлено героем публикации.

У семьи из Новосибирска случилось несчастье: сбежал их питомец Сеня, помесь чи-хуа-хуа и джек-рассел-терьера. Малыш вскоре нашелся: его подобрала другая сибирячка. Но отдавать его просто так не захотела, а потребовала с хозяев несколько тысяч.

— Сеня сбежал 10 сентября, на девятый день поиска мы увидели в соцсетях запись, что его нашла на улице женщина Лилия. Позвонили ей, а она начала требовать выкуп и придумывала разные поводы для этого. То якобы она водила пса в клинику, лечить от блох, хотя чеков не показала, то якобы Сеня испортил ей дома мебель и дверь. Но это бред, пес воспитанный, он никогда ничего не грыз дома. Фото мебели она тоже не показала. Грозилась Сеню продать, — рассказал хозяин Сени Максим Фролов в группе «Октябрьский район. Новосибирск».

Хозяева хотят вернуть своего любимца. Фото: предоставлено героем публикации.

— Но когда поняла, что мы намерены вернуть собаку, то добавила меня в черный список. С тех пор не выходила на связь. Мы очень сильно переживаем за Сеню. Это наш друг, он хочет домой, как потерянный ребенок! Она решила просто заработать на чужом горе, — говорит Максим.

Хозяева написали заявление в полицию. Они хотят найти адрес женщины.

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