В Новосибирске арестовали грузчика, который по видеосвязи устраивал стриптиз перед своей дочкой-старшеклассницей

Новосибирца обвинили в развратных действиях по отношению к дочке-школьнице. Фото: архив КП

В Новосибирске 39-летнего мужчину обвинили в развратных действиях по отношению к своей 15-летней дочери.

Дело в том, что отец записывал непристойные видео, в которых обнажался. Ролики он отправлял по «WhatsApp» дочке, сообщил КП-Новосибирск источник.

Известно, что ранее мужчина был судим за «Хулиганство» и «Неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

В последнее время новосибирец работал грузчиком.

В отношении отца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала, как штукатур надругался над тремя школьниками. Это произошло в лесу рядом с селом Кожурла Убинского района. В лес мальчиков он водил три дня с 10 сентября. Мужчина во всем сознался.

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