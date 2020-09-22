В Новосибирске 9-летнего мальчика, перебегавшего дорогу, сбила иномарка

Новосибирец сбил 9-летнего мальчика. Фото: ГИБДД Новосибирска

Во вторник, 22 сентября, в Кировском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал 9-летний мальчик. Он перебегал дорогу в неположенном месте. В это время его сбил автомобиль «Nissan Sunny». Ребенка с травмами госпитализировали в больницу. Об этом рассказали в ГИБДД Новосибирска.

— В 21:00 31-летний водитель двигался по улице Громова и у дома №16 сбил мальчика. В результате ДТП ребенка госпитализировали в больницу. По предварительной информации, врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга. Также ребенок получил ушибы всего тела, — рассказали в ведомстве.

Полицейские выясняют все детали аварии, а также инспекторы напомнили о правилах дорожного движения.

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