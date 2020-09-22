«Меня же за что-то любят!»: 235-килограммовый сын Никаса Сафронова учит соблазнять женщин

Лука Затравкин научил мужчин соблазнять женщин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Пианист Лука Затравкин, сын известного художника Никаса Сафронова, рассказал мужчинам, как соблазнить женщину.

Первый совет — избавиться от внутренних зажимов, ведь как бы человек не выглядел, он всегда будет кому-то не нравиться. По мнению Луки, невозможно угодить всем.

— Женщину нужно уважать. Она это оценит. Многие мужчины сегодня этим пренебрегают, отметил пианист. Проблема еще в том, что мужчины относятся к девушкам слишком просто — как к своим друзьям — хоть и хотят завести с ними отношения. Такое поведение отталкивает представительниц прекрасного пола, — рассказал пианист изданию «NEWS.ru». — Все остальное — дело практики. Навыки обольщения приходят с опытом. Долгие годы тренировок, как у меня, дают о себе знать. Неважно какой я — худой или с лишним весом — почему-то меня любят.

КП-Новосибирск ранее писала, что талантливый пианист Лука Затравкин прославился на всю страну, когда застрял в туалете самолета. Он зашел в кабинку. Спустя несколько минут к нему постучали. Он заторопился, случайно нажал на смыв, и его засосало.

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