«Не боги горшки обжигают»: Иван Ургант подшутил над новосибирским депутатом, попросившей печь за 100 тысяч рублей

Иван Ургант пошутил над новосибирским депутатом. Фото: стоп-кадр

Ведущий «Вечернего Урганта» подшутил над новосибирским депутатов Натальей Пинус. Дело в том, что сибирячка попросила в соцсети сложиться ей на подарок ко дню рождения. Необходим было собрать 100 тысяч рублей. Народная избранница пояснила, на что ей нужны деньги. Она хотела купить печь для обжига керамики.

Просьба депутата вызвала критику. Пост Пинус бурно обсуждали несколько дней. Мимо этой истории также не прошел мимо Иван Ургант.

— Главный вывод, который мы делаем из этой новости: «Не боги горшки обжигают, а депутаты». Для чего печь депутату? Да чтобы делать глиняные свистульки и раздавать их пенсионерам, чтоб пенсионер свистнул, и депутат к нему прибежал. А сейчас у пенсионеров свистульки необожженные, и стоят они с набитыми глиной ртами, — прокомментировал Иван Ургант.

Сама депутат пока никак не прокомментировала шутку известного телеведущего. Накануне она объяснила, что просьба скинуться на подарок была адресована друзьям, а не избирателям.

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